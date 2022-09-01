شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: على دول أفريقيا التكاتف وتنويع مصادر الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الـ 11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية، والمُنعقد في جنوب أفريقيا، بشأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو" تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته على أن الدولة المصرية لم تألُ جُهداً من أجل دعم قضايا قارتها الأفريقية منذ أن كانت في طليعة المساندين والداعمين لتطلعات الشعوب الأفريقية الشقيقة من أجل نيل حريتهم واستقلالهم، مشيرا إلى أن مصر سعت لترسيخ مقاربة تنموية أفريقية تُعظم من التكامل الأفريقي المأمول وتُرسخ الاندماج القاري الكفيل بوضع القارة الأفريقية في مكانتها المُستحقة على الساحة الدولية.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجتمع الدولي يعاني من أشكال مُختلفة ومتزامنة من التحديات المُعقدة والمتشابكة، وهو ما أنتج أمواجاً من الصدمات الاقتصادية القاسية على العالم بأسره وعلى القارة الأفريقية على وجه الخصوص.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائي تُعد في صدارة الاهتمامات للقارة الأفريقية كونها تُشكل تهديداً وجودياً للشعوب والمجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي الأفريقي، وأن الدولة المصرية تولي أهمية وأولوية خاصة للقضايا الأفريقية خلال استضافتها لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخي.COP 27

وفي الختام، دعا رئيس مجلس النواب، الدول الأفريقية إلى التكاتف واتخاذ جملة من التدابير الفورية ووضع الاستراتيجيات طويلة المدى من أجل تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة الأفريقية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة وتحسين القدرات التنافسية للاقتصادات الأفريقية من أجل تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي المُستدام.



