"قوى النواب" عن تنفيذ توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية: تأمين للأكثر احتياجا

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، ودخول القرارات الاستثنائية للحماية الاجتماعية- التى وجه الرئيس بتنفيذها- حيز التنفيذ اليوم الأول من سبتمبر، ليستفيد منها قرابة ربع الشعب المصرى.

وأوضح عبد الفضيل، أن توجيهات الرئيس تأتى استجابة لمطالب الشعب، خاصة محدودى الدخل، ولم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى يشعر بنبض المواطن دائما، خاصة فى ظل التحديات العالمية الحالية، ويُصدر القرار المناسب فى الوقت المناسب، موضحًا أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تنظر دائمًا وباستمرار إلى المستحقين، منوهًا بأن توجيهات الرئيس السيسى جاءت فى توقيتها، وما عملت عليه الدولة بقيادة الرئيس من إجراءات خلال الفترة الماضية يستهدف تأمين وتحصين الفئات الأكثر احتياجًا من أى محاولات تُهدد استقرارهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.