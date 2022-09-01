لمس مناطق عفتها.. المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بزينهم، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بالعجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبداللطيف محمد وعضوية المستشارين حسين فخري وأسامة الأمير.

كشفت التحقيقات أن المتهم مصطفى محمود يبلغ من العمر 35 عامًا، هتك عرض المجني عليها طفلة بالقوة والتهديد، وذلك بأن أمسكها عنوة وبث في نفسها الرعب، مهددا إياها بالقتل وكشف عن مواطن عفتها محتضنا إياها من دبر ملامسا بيده أنحاء جسدها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقال والد الطفلة بأن ابنته أخبرته بتعقب المتهم إياها حال عودتها إلى المنزل من أحد الدروس التعليمية، ثم دلف إلى العقار محل سكنهم خلف نجلته المجني عليها ممسكا بها من الخلف مكمما فاها، مهددا إياها بالقتل لاصقا جسده بجسدها ملامسا بيده مواطن عفتها قاصدا من ذلك هتك عرضها.