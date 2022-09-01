بعد اعتماده.. أول سفير أمريكي للسودان منذ 25 عاما: نتطلع لدعمهم في التحول الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

اعتمد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أوراق اعتماد أول سفير للولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم منذ 25 عامًا.

ومن جانبها كانت السفارة الأمريكية في السودان، أعلنت في أغسطس الماضي، أن السفير جون جودفري وصل إلى السودان ليكون أول سفير لبلاده هناك منذ 25 عامًا.

وفي بيان لها أوضحت السفارة الأمريكية أن جودفري سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي، خاصة أنه يمثل أول سفير لواشنطن منذ 25 عامًا، مؤكدة أنه يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وفي أول حديث له عقب اعتماد أوراقه سفير للولايات المتحدة الأمريكي لدى السودان، أكد جون جودفري، أن بلاده تدعم التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية في السودان.