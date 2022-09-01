بعد تعويم السفينة الجانحة.. أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس تعمل بصورة منتظمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام صالح:

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع، في بيان اليوم الخميس، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأكد نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود AFFINITY، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بـ5 قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

ولفت إلى استئناف السفينة عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.

يذكر أن طول السفينة يبلغ 252.2 متر، وعرضها 45 مترا، بحمولة قدرها 64 ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها قادمة من البرتغال ومتجهة إلى السعودية.

تحمل علم سنغافورة..جنوح سفينة في قناة السويس

وجنحت سفينة شحن مواد بترولية في قناة السويس، قرب نفق الشهيد أحمد حمدي ويواصل رجال هيئة قناة السويس جهود سحب السفينة ناقلة النقط لتسيير الملاحة مجددا بالقناة.

بعد جنوحها.. نجاح تحريك سفينة نقل البترول السنغافورية بقناة السويس

نجحت جهود تحريك سفينة نقل المواد البترولية السنغافورية AFFINITY V في قناة السويس، بعد أن جنحت قرب نفق الشهيد أحمد حمدي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

القاطرتان "مصر الجديدة وعزت عادل" تنجحان في تعويم ناقلة البترول الجانحة بقناة السويس

قال مصدر ملاحي إن المرشدين الملاحيين والقباطين على القاطرتين عزت عادل بقوة شد 160 طنا، و مصر الجديدة" تمكنتا من إعادة ناقلة النفط إلى مسارها الطبيعي داخل المجرى الملاحي، من خلال سحب البروة "مقدمة السفينة" ودفع مؤخرة السفينة لتنحرف المقدمة يسارا وتعود لمسارها في القناة.

قناة السويس تعلن رسميًا نجاح تعويم ناقلة البترول السنغافورية بعد جنوحها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود affinity v حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها.

من طنجة إلى الخليج.. مسار ناقلة النفط السنغافورية المحررة بعد جنوحها بقناة السويس

وصلت مساء أمس الأول الثلاثاء ناقلة النفط AFFINITY V إلى البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد، ترفع علم سنغافورة، قصدت مصر لعبور قناة السويس متجهة ضمن قافلة الشمال متجهة إلى ميناء ينبع السعودي بالبحر الأحمر.