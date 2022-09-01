قرار جمهوري جديد بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

ونص التعديل كما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس على أن: تعدل المادة 3 بند (3-1) بحذف عبارة "مائتين وستة وخمسين مليونًا ومائتي ألف دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة: "مائتين وسبعة وثمانين مليونًا ومائتي ألف دولار أمريكي.

ونص البند الآخر على أن: تحذف المادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "إجمال المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ مائتين وسبعة وثمانون مليونا ومائتي ألف دولار أمريكي.