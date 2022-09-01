محور حسب الله الكفراوي وياسر رزق.. تفاصيل إنشاء 3 محاور مرورية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء: المقطم، والبساتين، والخليفة، ومصر القديمة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع بهم.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذي تنفذه الدولة بطول 7 كم ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل، ويربط المنطقة بالدائري والأوتوستراد.

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهي بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

رافق المحافظ في جولته جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.