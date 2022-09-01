شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - أوباميانج يقترب من الرحيل عن برشلونة في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الشكوك تحوم حول مستقبل بيير إيمريك أوباميانج النجم الجابوني ولاعب فريق برشلونة الإسباني سواء بالرحيل عن الفريق أو الاستمرار مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

ويرغب أوباميانج في الرحيل عن صفوف برشلونة في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الموسم الحالي بعدما تعاقدت الإدارة مع روبرت ليفاندوفسكي قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

تشيلسي يقترب من التعاقد مع أوباميانج

ووفقا لما نشرته الصحف صباح اليوم، فإنه لا يزال هناك اهتمام من جانب فريق تشيلسي بالتعاقد مع نجم برشلونة حتى اللحظة الأخيرة حيث تؤكد التقارير أن المفاوضات بين الأطراف تسير نحو إتمام صفقة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والحصول على خدمات اللاعب هذا الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوباميانج أصبح مستعدا للرحيل والسفر إلى لندن من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي والتوقيع على العقود رسميا والانضمام لكتيبة البلوز.

وأكدت الصحيفة أن السبب الحقيقي وراء تأخر الصفقة هو المفاوضات الطويلة بين جميع الأطراف بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها اللاعب الجابوني أثناء سرقة منزل والاعتداء عليه بالضرب.

تفاصيل العقد المنتظر بين نجم برشلونة وتشيلسي

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة سيتم الانتهاء منها سريعا حيث ستصل ثيمتها إلى نحو 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى وجود ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.

أما بخصوص عقد لاعب برشلونة، فأكدت الصحيفة، أن أوباميانج قد اتفق مع إدارة البلوز على توقيع عقد لمدة عامين مع امكانية مد العقد لعام ثالث.