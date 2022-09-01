انت الان تتابع خبر صالح يبحث مع السفير الياباني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ الخليج 365، أن "صالح أثنى على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصاد والاستثمار، وبما يصب في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرت الإشادة بالدعم الذي قدمته وتقدمه اليابان للشعب العراقي في المجالات الإنسانية والاجتماعية".



من جانبه قدم السفير سوزوكي كوتارو "شكره وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا التزام اليابان بدعم أمن واستقرار العراق والتقدم والرفاهية للشعب العراقي".