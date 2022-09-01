مجلس الخدمة يعلن وصول الدرجات الوظيفية الخاصة بهذه الكليات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - مجلس الخدمة : يعلن عن وصول الدرجات الوظيفية الخاصة بالكليات الساندة

عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي جلسته الواحد والعشرين لسنة ٢٠٢٢ في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١ . لمناقشة الدرجات الوظيفية الخاصة بالكليات الساندة (العلوميين) . التي وصلت هذا اليوم الى المجلس من قبل وزارة الصحة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بالكليات الساندة (العلوميين) والبالغ عددها ٣٧٩١ درجة وظيفية .

وناقش المجلس الية عمل برنامج التوظيف الخاص بالاستمارة الالكترونية .

واكد التميمي ان مجلس الخدمة سيطلق الاستمارة الخاصه بالكليات السانده الاسبوع القادم عبر موقعه الرسمي .