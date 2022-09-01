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نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-09-01 | 12:30

نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

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قال تقرير صحفي إسباني، إن داني كارفاخال نجم ريال مدريد، تعرض منزله لحادث سرقة مسلح.
وبحسب صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإن محاولة الاعتداء على منزل نجم ريال مدريد، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.

وأضافت الصحيفة: "لكن كاميرات المراقبة رصدتهما، مما أحبط نواياهما وغادرا، وخلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".


يذكر أن هذه المحاولة تأتي بعد أيام قليلة من حادث السطو المسلح الذي تعرض له الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم وعائلته، وتلقى سلسلة من الضربات التي أدت إلى كسر فكه.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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