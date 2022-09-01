نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

وبحسب صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإن محاولة الاعتداء على منزل نجم ريال مدريد، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.

وأضافت الصحيفة: "لكن كاميرات المراقبة رصدتهما، مما أحبط نواياهما وغادرا، وخلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".

