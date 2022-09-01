نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-09-01 | 12:25
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الخليج 365 ـ رياضة
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق الى دولة اخرى.
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق الى دولة اخرى.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه " تم نقل تصفيات اسيا للشباب لكرة القدم من محافظة البصرة إلى دولة اخرى بسب الاحداث الجارية في العراق".