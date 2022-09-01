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نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-09-01 | 12:25

نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى - عاجل

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الخليج 365 ـ رياضة

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق الى دولة اخرى.

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه " تم نقل تصفيات اسيا للشباب لكرة القدم من محافظة البصرة إلى دولة اخرى بسب الاحداث الجارية في العراق".
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