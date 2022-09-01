نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى - عاجل

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق الى دولة اخرى.

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه " تم نقل تصفيات اسيا للشباب لكرة القدم من محافظة البصرة إلى دولة اخرى بسب الاحداث الجارية في العراق".