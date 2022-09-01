انت الان تتابع خبر أمريكي يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دخل أوستن بيلامي الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو.

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".



وكان أوستن بيلامي يقطع شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل، ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذ جداً.

أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل.

وقالت الجدة فيليس إدواردز، إنّ بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته".

وأضافت "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".