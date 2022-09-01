انت الان تتابع خبر التجار: 'لا ارتفاع في الأسعار'...والجهات المختصة تحاسب المحتكرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قلق وتوجَّس احاط بالمواطن العراقي اثر الاحداث التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخرا، الامر الذي اثار المخاوف من شحة المواد الغذائية وارتفاع اسعارها، مما دفع الجهات الحكومية المسؤولة للتحرك نحو الاسواق والتحري عن الاسعار في جولة ميدانية .وبعد التخوف الذي عاشه المواطن من نشوب ازمة جديدة قد تؤدي لارتفاع اسعار المواد الغذائية، جاءت التطمينات بأن ثمة شيئا لم يتغير، وان الاستقرار يعم الاسواق فضلا عن توفر المواد الغذائية الضرورية في المخازن وبوفرة .

ويشير البعض ألى أن تخوف المواطن كان مبرراً نظراً للظرف الذي مر به البلد، لكنهم وفي الوقت نفسه استبعدو حصول أزمة.

وتؤكد الاوساط الشعبية ضرورة ضبط أسعار المواد الغذائية في الاسواق والتصدي لمن يحاول استغلال الازمات لرفع الاسعار واحتكار المواد الغذائية بغية الاضرار بالمواطن .

