النائبة مرثا محروس تحصل على موافقة "الأوقاف" لفرش مسجد النور المحمدى بالزيتون

القاهرة - سامية سيد - حصلت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على موافقة من وزارة الأوقاف على فرش مسجد النور المحمدى بحى الزيتون بالقاهرة.

و قام فريق هيئة مكتب النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، باستلام فرش مسجد النور المحمدى بحى الزيتون بناء على طلب النائبة لتجديد المسجد ليليق بأستقبال أهالينا من المصليين.

وكانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجرت من قبل جولة تفقدية لأعمال إنشاء مجمع بريد الأميرية رفقة وفد من هيئة البريد وسط فرحة عارمة من الأهالى بالعمل.

وقالت النائبة مرثا محروس: "نتابع بكل جهد إتمام إنشاء مجمع بريد الأميرية وإزالة كافة التحديات من أجل سرعة انتهاء العمل وتقديمه لأهالينا بالشكل اللائق بخدمتهم".

ووجهت النائبة مرثا محروس الشكر للعمال على جهدهم المبذول، مشددة على سرعة تسليم المجمع الذى من المقرر افتتاحه قريبا ليكون أكبر مجمع بريدى فى المنطقة شامل دور متكامل لماكينات ATM وآخر لأهالينا من ذوى الهمم بخلاف باقى أدوار الخدمات البريدية العامة.