مستقبل وطن" ردا على مزاعم "مدى مصر": تـهـدف لزعزعة ثقة المواطنين فى الحـزب

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا للرد على ما نُشر بموقع مدى مصر يؤكـد الحـزب علـى احترامـه التـام وتقديره لمهمـة الصـحافة التـى بـاتـت مـن أصـعب المهـام.

وجاء نص البيانات كالآتى:

"يؤكـد الحـزب علـى إحترامـه التـام وتقديره لمهمـة الصـحافة التـى بـاتـت مـن أصـعب المهـام ؛ فهـى رقيـب يترصـد الأحـداث ويستظهر الحقائق بغيـة كشـفـهـا للـرأى العام دون تشـويه أو تحريف، وهـو حـال السـواد الأعظـم مـن صـحافيى مصـر، وفى ذات الوقـت يـأسـف الحـزب عمـا يبـدر عـن بعـض القلـة مـن الصـحفيين الذين لا هـدف لـهـم سـوى زعزعـة أمـن واستقرار الوطن، مستخدمين طرقا ملتوية وغير مهنية.

حيـث رصـد الحـزب فـى الآونة الأخيـرة تـداول العديـد مـن الأخبـار حـول الحـزب وقياداتـه، وذلـك بـالموقع الإلكترونى المسمى ( مـدى مصـر )، والتـى تـهـدف إلى زعزعـة ثقـة المواطنين فـى الحـزب بإعتبـاره حـزب الأغلبيـة الـذى طـالمـا وقـف حـائلاً أمـام تنظيم الإخـوان الإرهابى ومسـاعيه نحـو هـدم مـقـدرات الوطن وكانت تلك الأخبـار الزائفـة عـن وجـود حملـة تطهيـر لقيـادات الحـزب علـى خلفيـة وقـائـع فـسـاد مزعومـة وغيرهـا مـن الأخبـار المغلوطـة التى ليس لها أساس من الصحة.

ولمـا كـان نـهـج الحـزب دائمـا وأبـدا عـدم الالتفات إلى مـثـل تـلـك الأكاذيـب تارگـا عمـلـه علـى أرض الواقـع لـسـان حـالـه، إلا أن الهيئـة العليـا للـحـزب استشـعرت أن تلـك الأخبـار لا تستهدف الحـزب فـى حـد ذاتـه وإنمـا هـى إرهاصـات لمحـاولات تمزيـق الحيـاة السياسية المصـرية، ولذلك وجـب الـرد علـى تلـك الأخبـار، وفـى هـذا الشـأن يؤكـد الحـزب علـى مـا یلی:

نفـى تلك الأخبـار جملـة وتفصيلاً مشيرا أن عمليـة اختيـار كـوادر الحـزب سواء فى تنظيماتـه وتشكيلاته الحزبيـة أو فـى المجـالس النيابيـة ؛ تحكمهـا أسـس موضـوعية، يـأتى فـى مقـدمتها: الكفـاءة، والجـدارة، والتأهيـل، والقدرة علـى تلبيـة متطلبـات المـواطن المصرى.

إلتزام الحـزب إتخاذ الإجراءات القانونيـة قبـل الموقـع ومحـررى تلك الأخبـار ؛ وذلـك لإظهار الحقائق أمـام الـرأى الـعـام والتمسـك بـالتعويض الأدبـى والمعنـوى والمـادى عـن الأضــرار التـى نـالـت الحـزب وقياداتـه جـراء الإسـاءات الكاذبـة التـى تضـمنتها تلـك الأخبار.

مطالبـة القائمين على إدارة الموقع الإلكترونـى ( مـدى مصـر ) بنشـر اعتذار رسـمـى عـن تلك الإدعاءات.

وأخيرا، يهيـب الحـزب بالسـادة الصحفيين والمواقع الإخباريـة بضـرورة تحـرى الدقـة والإلتزام بالمعايير المهنيـة فـى المعلومـات التـى يقومـون بنشـرهـا بمـا هـو فـى صـالـح الـوطن والمواطن فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها البلاد والمنطقة والعالم بأسره.

حفظ الله مصر وشعبها.