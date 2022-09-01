شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات أرتيتا تصدم الجماهير المصرية بسبب محمد النني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم المصري محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي لإصابة قوية قد تؤدي إلى ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة مما اثار القلق داخل قلعة الجانرز وتحديدا المدير الفني ميكيل أرتيتا.

تصريحات أرتيتا عن إصابة النني

وقال أرتيتا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أستون فيلا التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف:"إصابة النني يبدو أنها قوية، الأنباء ليست جيدة، ولكن لازلنا نتمسك بالأمل".

وأضاف:"سنقوم بالكشف عليه من جانب الطبيب الخاص بالفريق ولكنني أخشى من فقداننا لخدمات اللاعب لبعض الوقت خلال هذا الموسم".

وأكمل:"الإصابات أصبحت كثيرة داخل الفريق، أيضا لدينا إصابة توماس بارتي ولدينا عجز في مركز وسط الملعب لذلك سنسعى لتعويض ذلك".

وأردف:"سنحاول قدر الإمكان البحث عن خيارات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية ونحاول التعاقد مع لاعبين آخرين لتعويض غيابهما".

نجم الدوري البرازيلي يدخل حسابات آرسنال

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اسم دانيلو لاعب وسط فريق بالميراس البرازيلي بالانتقال للآرسنال في ظل رغبة الفريق في تعويض إصابات الفريق في هذا المركز.

نتائج آرسنال في الدوري الإنجليزي

يذكر أن آرسنال نجح في تقديم بداية قوية له في الدوري الإنجليزي حيث استطاع الفوز في الجولات الخمس الماضية في البريميرليج على كل من كريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث وفولهام وأستون فيلا وتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.