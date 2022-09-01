شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط يوفينتوس على رادار ليفربول فى المريكاتو الصيفي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مفاوضات متقدمة من مسئولي ليفربول الإنجليزي أجل التعاقد مع النجم البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط يوفينتوس الإيطالي، يأتي ذلك فى إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد إصابة تياجو الكنتارا واللاعب الغيني نابي كيتا.

وأشار الصحفي المزثوق فابريزو رومانو أن الإتفاق حدث بالفعل بين اللاعب ومسئولي "الريدز" حول قيمة العقد السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب مع الفريق، فى حين يتبقي بعض الرتوش البسيطة فى الإتفاق مع مسئولي اليوفي، قبل خصوع اللاعب لإجراء الكشف الطبي.



موقف مسئولي يوفينتوس من رحيل اللاعب

وفى سياق متصل أكد مسئولي يوفينتوس أنهم لا يمانعون فكرة خروج اللاعب فى الصيف الحالي، خاصة أن الفريق كان يسعي لخروج اللاعب منذ أكثر من شهر مضي، لا سيما أن عقد اللاعب السنوي مع الفريق ضخم للغاية، مما يجعل الفريق الإيطالي يسعي وراء التخلص من راتبه.

وأفادت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق أن المدرب الإيطالي أليجري لا يرغب فى إستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لأنه يري أن اللاعب لم يقدم الإضافة المنتظرة منه للفريق منذ إنضمامه للفريق منذ سنتين فى صفقة تبادلية مع البوسني بيانتش.



أسباب تدفع ليفربول للتعاقد مع اللاعب!

وعلى الجانب الآخر يري المدرب الألماني يورجن كلوب أن اللاعب سيكون مفيد لمنظومة الليفر حال إنضمامه، خاصة أن الكرة التي يلعبها اللاعب تشبه أسلوب الفريق الإنجليزي كثيرًا، إضافة إلى كونه أفضل الخيارات المتاحة فى سوق الإنتقالات الصيفي الحالي.