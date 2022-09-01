شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا يعلن رسميا موقفه من الرحيل إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الشكوك تحوم حول مستقبل النجم الإسباني برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي سواء بالبقاء داخل صفوفف الفريق الإنجليزي أو الانتقال لصفوف برشلونة في ظل العروض المقدمة من جانب الفريق الكتالوني لضمه.

وكان قد أشارت العديد من التقارير الصحفية هذا الصيف إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف السيتي وخوض تجربة جديدة داخل فريق برشلونة الإسباني إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن.

ووفقا لما نشره الصحفي الشهير فابريزيو رومانو الخبير في الانتقالات الأوروبية، فإن سيلفا أعلن رسميا بقاءه داخل صفوف النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ونشر رومانو تصريحات منسوبه للاعب بأنه سيبقى داخل مانشستر سيتي وأنه لم يتلق أي عروض معلنا استمراره داخل الفريق الإنجليزي.

سيلفا يعلن بقاءه داخل السيتي

وقال سيلفا وفقا للتصريحات التي نشرها رومانو على لسانه:"أنا باقي في مانشستر سيتي، لم أتلق أي عروض وسأستمر مع الفريق، أنا سعيد بهذا وتم اتخاذ القرار بشكل نهائي".

يذكر أن الميركاتو الصيفي في إسبانيا وإنجلترا سيتم غلقه اليوم الخميس مما يعني صعوبة إتمام الصفقة في حالة عدم التوصل لإتفاق مسبق بين الطرفين.

نتائج السيتي في الدوري الإنجليزي وأرقام سيلفا

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في تحقيق فوزا كاسحا على نظيره نوتنجهام فورست مؤخرا بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن سيلفا شارك مع السيتي في خمس مواجهات بالدوري الإنجليزي نجح خلالهم في إحراز هدفين وصناعة مثلهما.

