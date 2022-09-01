شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلق على الفوز الدرامي لليفربول أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريف ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة على نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجيلزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

ليفربول يفوز على نيوكاسل

وكانت المباراة متجهة نحو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن كالفارو لاعب فريق ليفربول تمكن من خطف هدف الفوز في الوقت القاتل لينتهي اللقاء بحصد ليفربول ثلاث نقاط غالية في مشواره بالبريميرليج.

ومن جانبه، علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالانتصار الدرامي الذي حققه فريق في مباراة الأمس ومواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على بورنموث الجولة الماضية بتسعة أهداف نظيفة.

تصريحات كلوب على الفوز أمام نيوكاسل

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة بي تي سبورت:"لحظة تسجيل الهدف كانت اللحظة المثالية لتحقيق الفوز، اللقاء كان صعبا للغاية وهناك شغف ودفاع قتالي من جانب نيوكاسل ولكن نجحنا في خطف المباراة".

وأكمل:"تعرضنا للعديد من المواقف الصعبة خلال المباراة، وفقط كان يجب علينا التحلي بالصبر والهدوء ومواصلة التقدم نحو مرماهم ونجبر أنفسنا على الفوز".

وامتدح كلوب لاعبه كارفالو قائلا: "هذه هي الطريقة الأفضل لتحقيق الفوز، سجل كارفالو هدفه الثاني معنا في يوم عيد ميلاده، هو فتى رائع ويتحلى بالقدرات المميزة".

وأختتم قائلا:"فوز اليوم هو فوزا كبيرا ومهما سنتذكره لسنوات وسنوات قادمة لا أعرف ما إذا كان جميع اللاعبين قد وصل لهم الإيمان باللعب حتى النهاية، ولكن من الآن يجب علينا مواصلة القتال حتى الدقيقة الأخيرة كما فعلنا أمام نيوكاسل".

