مصر.. تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس

الرياض: ذكرت هيئة قناة السويس أن زوارق القطر تمكنت من تعويم سفينة بعد فترة وجيزة من جنوحها في القناة بسبب عطل فني في وقت متأخر، الأربعاء.

وقالت مصادر ملاحية ومصادر بالقناة إن السفينة (أفينيتي في) وطولها 252 مترا تسببت في توقف حركة الملاحة في القطاع الجنوبي من القناة في حوالي الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وقالت مصادر الهيئة إن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بعد الساعة 2200 بتوقيت جرينتش بقليل.

جرت الواقعة في الجزء الجنوبي من القناة حيث جنحت سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن لنحو ستة أيام في مارس آذار 2021، وهو ما عطل التجارة العالمية حينئذ.

ووفقا لخدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات فقدت الناقلة (أفينيتي في)، وهي من طراز أفراماكس، السيطرة على ما يبدو في قناة السويس أثناء إبحارها جنوبا.

وكتبت الخدمة على تويتر “أوقفت حركة الملاحة مؤقتا وتتجه الآن جنوبا من جديد، لكنها تتحرك ببطء بمساعدة زورق قطر”.

ونشرت هيئة قناة السويس تسجيلا مصورا ظهر فيه رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في غرفة تحكم حيث يعكف فريق العمل على حل المشكلة، كما نشرت الهيئة لقطات مصورة للسفينة بينما ترافقها زوارق القطر.

وكشفت بيانات رفينيتيف لتتبع السفن وموقع مارين ترافيك صباح اليوم الخميس أن السفينة اجتازت القناة ووصلت إلى خليج السويس.

وذكرت مواقع تتبع السفن أن الناقلة التي ترفع علم سنغافورة كانت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وكانت هيئة قد السويس قد أعلنت بعد جنوح السفينة إيفر جيفن عن تسريع خطط لتوسعة القناة، بما في ذلك توسعة قناة ثانية بما يسمح بالمرور في الاتجاهين في قطاع من الممر المائي وتعميق قناة موجودة.

وتنتهي أعمال توسعة القناة في 2023.