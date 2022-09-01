انت الان تتابع خبر بعد رسالة وزير الصدر.. الخزعلي يصدر توجيها عاجلاً للعصائب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "الأخوة والأحبة، أقسم عليكم بحق الحسين (عليه السلام) أن لا يرد منكم أي رد سلبي على الإساءات التي توجه ألي شخصيا".

وأضاف، أن "محمد الصدر كان يقول أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، أنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين"، مضيفا، "أنا أحتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان (ع)".



وأوضح الخزعلي، أن "هنالك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور"، وفيما دعا إلى "تفويت الفرصة على هؤلاء وافشال مخططهم بالسكوت قربة إلى الله"، طالب "بالحفاظ على دماء المسلمين وعدم التسبب في افشال زيارة الأربعين".

وتابع، "أطالب من الأخوة في عصائب أهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بدءاً من الآن وإلى أشعار أخر"، مردفا، "أي مكتب يراد حرقه فليحرقوه.. ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه".



وختم الخزعلي تغريدته بالقول، "أوجه خطابي إلى الأخر (لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍۢ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ)".

وفي وقت سابق، وجه وزير زعيم التيار الصدر صالح محمد العراقي، رسالة شديدة اللهجة إلى الخزعلي.

وقال العراقي في منشور على فيسبوك تابعته الخليج 365، "احذرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح ميلشياتك الوقحة واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك او تثبت انهم لا ينتمون اليك فانت أيضا وقح".

وأضاف، "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا.. فان أعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل (أبا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح".