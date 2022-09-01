شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة تابعة لقيادي حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

الارياني يدين جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة تابعة لقيادي حوثي

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد عملية تحريض ممنهج ضد القاضي حمران من وسائل اعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عدد من القضاة، حيث تعرض القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحُشا للاختطاف والاخفاء القسري، كما تم تهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبدالله الجابري.

واشار الارياني إلى ان هذه الحوادث امتداد لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه، وعدم استخدامه القضاء اداة لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، وتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها.

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع عمل المحاجر الزراعية في المنافذ الجمركية.

الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع الزراعي ومدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بالوزارة آلية ضبط الموارد المالية والإيرادات والتحديات التي تواجه سير عملهم والسبل الكفيلة بمعالجتها.

واشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية النباتية والبيطرية التابعة للوزارة.. مشددًا في ذات الوقت على ضرورة مضاعفة العمل والمتابعة في ضبط وتنظيم آلية عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ البحرية والبرية في المحافظات المحررة.

واستعرض المختصون طبيعة عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من وإلى البلد.



استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد لعليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، للبحث في مجالات التعاون الثنائي، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية اليابانية العريقة، وتقديره لمواقف اليابان الصديقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الثنائي، والتدخلات الانسانية والانمائية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات الاخيرة، حسب السفير هيجاشي، والافاق الواعدة لتوسيعها خلال الفترة المقبلة.

ونقل السفير هيجاشي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحيات امبراطور اليابان، وحكومته، وتأكيدهما على موقف طوكيو الثابت الداعم للشرعية الدستورية في اليمن.

وتناول اللقاء مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

كما عرض القائم بالاعمال الياباني، إلى المشروعات اليابانية في اليمن، وخصوصا في مجالات المياه، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروع اعادة تاهيل ميناء المعلا بعدن الذي تموله اليابان عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة، واستئناف برامج التعاون الثقافي، وبناء القدرات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.