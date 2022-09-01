شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تتصدى لألاعيب الزوج وتُنصف الزوجة.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان "انقلب السحر على الساحر".. المحكمة تُنصف سيدة تلاعب زوجها لإسقاط حقوقها المالية.. طلبت "طلاق للشقاق".. والمحكمة تستجيب وتحفظ حقوقها".

ويستعرض التقرير حكما لمحكمة الخانكة لشئون الأسرة نفس – فى غاية الأهمية – يهم الزوجات المتضررات، بتطليق الزوجة من زوجها للشقاق واستحكام الخلاف، بعد أن أقام الزوج على زوجته "إنذار طاعة" فى محاولة منه لإسقاط حقوق الزوجة من خلال إنذار الطاعة، فطلبت الزوجة الطلاق للشقاق فحكمت المحكمة بالطلاق للشقاق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها المادية وليست مناصفة الحقوق ما بين الزوج والزوجة وهذا هو السائد، واعتبار الإنذار كأن لم يكن.

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