تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وجرى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 645 شاحنة و107 سيارات ملاكي.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع ، 312 شاحنة و 32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 333 شاحنة و 75 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية 2 ومغادرة السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية 2.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفن آيلة وبريدج، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.