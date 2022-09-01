صندوق رعاية المبتكرين يعلن إجراءً جديدا لدعم طلاب الكليات العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ضمن أعمال برنامج التأهيل لإدارة الأعمال عن إطلاق دورات تدريبية لدعم طلاب الكليات العملية من مختلف الجامعات المصرية "‏i-Camp" وهو عبارة عن دورات تدريبية "أون لاين" سيتم إطلاقها بشكل دوري لتدريب طلاب الكليات العملية في مختلف الجامعات المصرية على المهارات التي تُؤهلهم لسوق العمل ومنها مهارات الابتكار وريادة الأعمال، ومبادئ بناء نموذج شركة ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة وكيفية جذب المستثمرين إليها.

وبحسب بيان للصندوق، فإن الهدف من "i-Camp" هو اكتشاف الشباب المبتكر وغرس ثقافة الابتكار في الأجيال القادمة، ومساعدتهم عن طريق تدريبهم على أهم المهارات الضرورية لبدء شركاتهم الناشئة، ويعقد على مدار أسبوعين كاملين من التدريب والتوجيه.

والدورات التدريبية موجهة لطلاب الكليات العملية في الجامعات المصرية (الحكومية - الخاصة - الأهلية)، من جميع السنوات الدراسية ما عدا السنة الأولى.

وفي حال كان الطالب مهتما بريادة الأعمال والأفكار المبتكرة يمكنه ملء النموذج من هنا: ‏https://icamp.untapcompete.com/، مع العلم أن آخر موعد للتسجيل يوم 10 سبتمبر 2022.