قفزة المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما هبطت أسعار الكابوريا والجمبري.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 28.5 و23.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وقفز سعر كيلو المكرونة 32 جنيهًا ليتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

وصعد سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيهًا ليتراوح بين 110 جنيهات و200 جنيه.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات يتراوح بين 24 و44 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 15 جنيها ليتراوح بين 60 و120 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 55 و75 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات.