انت الان تتابع خبر بعد حفل ميريام فارس.. القبض على 6 سعوديين في الرياض! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن جهاز الأمن العام السعودي، في تغريدة على "تويتر"، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض".

وأضاف أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الشجار، الذي يظهر مجموعة من الشبان وهم يشتبكون بالإيدي والكراسي، خلال حفلة للمغنية اللبنانية ميريام فارس، الخميس الماضي.