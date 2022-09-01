انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تنوه بقطع المياه لأكثر من 24 ساعة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "نظراً لحدوث تسريب في الخط الناقل المغذي لمحطة الطاقة من مشروع ماء كربلاء الموحد في منطقة السوادة ولأسباب فنية توجب أجراء أعمال صيانة باستبدال قطعة من الخط الناقل قطر ١٢٠٠ ملم سيكون هناك قطع من مصادر تغذية الأحياء المشار اليها لمدة قد تتجاوز الــ24 ساعة والتي ستبدأ عصر يوم السبت المصادف 3 / 9 / 2022".وتابعت، "راجين المواطنين من سكنة هذه الاحياء مراعاة ذلك بالتخزين وقليل الاستهلاك خلال فترة الصيانة".

وأوضحت المديرية، أن الاحياء المشمولة بالقطع هي:

احياء العسكري بالحر

اليرموك

القادسية

الامن الداخلي

الوفاء

الميلاد

الاسكان العسكري

الاطارات

شهداء سيف سعد

الرسالة

دور واطئة الكلفة

مجمع الدرة السكني

الانتفاضة الاولى والثانية والثالثة والرابعة

حي البلديات

قضاء عين التمر

