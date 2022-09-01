انت الان تتابع خبر إحصائية 'مقلقة' لطلاق الفتيات دون سن الـ15 والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - - العام 2020 سجل 1498حالة وازداد العدد إلى 2594 في 2021

- احتلت الموصل المرتبة الأولى بتسجيلها 1155 حالة طلاق للفتيات

- تسجيل 621 حالة طلاق في الرصافة كانت النسبة الأكبر في مدينة الصدر

- تسجيل 254 حالة طلاق في الكرخ خلال العامين الماضيين

- تسجيل 532 حالة طلاق في ديالى و405 في بابل و138 في النجف

- كركوك تسجل 7 حالات ومثلها في ذي قار و109 في الانبار و195 في البصرة

- تسجيل 79 حالة في واسط و23 في صلاح الدين و235 في ميسان و242 في كربلاء و144 في القادسية

