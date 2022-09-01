شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، المقرر أن تقام أمام ليستر سيتي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد القادمة في البريميرليج 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع اليونايتد مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين اليونايتد وليستر سيتي في المباراة المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البريميرليج 2022/2023.

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة اليوم أمام ليستر سيتي

من المتوقع أن يدخل الشياطين الحُمر بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.

وفي خط الدفاع: فاران، دالوت، مالاسيا، مارتينيز.

وخط الوسط: ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، إريكسن.

وفي الهجوم: إيلانجا، راشفورد، سانشو.

تعرف على تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام كتيبة تين هاج..

في حراسة المرمى: داني وورد.

خط الدفاع: جيمس جاستين، جوني ايفانز، فيسترجارد، كاستاني.

خط الوسط: دوسبري هال، ويلفريد نديدي، تيليمانز.

خط الهجوم: هارفي بارنيز، جيمي فاردي، جيمس ماديسون.

الجدير بالذكر لم يحصد اليونايتد منذ انطلاق الدوري الإنجليزي إلا 6 نقاط فقط لا غير، بينما تمكن ليستر سيتي من اقتناص نقطة واحدة فقط لا غير.