اليوم.. بدء تصحيح الدور الثاني للثانوية الأزهرية والنتيجة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنطلق اليوم الخميس 1 سبتمبر أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، على أن تكون أعمال التصحيح لمدة يوم واحد فقط، تتنهي الجمعة 2 سبتمبر، وفي حالة عدم انتهاء أي مركز من مراكز التصحيح من أعماله يوم الجمعة سيتم استكمال التصحيح يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر.

وتم تحديد 9 مقرات لتصحيح الدور الثاني في المناطق التالي: القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة - الشرقية - الدقهلية – الجيزة، وقد تم إصدار التوجيهات للمراكز بتطبيق نفس الضوابط والتعليمات التى كانت عليها مقرات الدور الأول، على أن يكون بكل منطقة ثلاث مقرات المقر الأول لتصحيح المواد العربية ومقر لتصحيح المواد الشرعية والمقر الثالث لتصحيح المواد الثقافية ويحظر عقد تصحيح مقرين فى مكان واحد وتتحمل المنطقة المسئولية حال مخالفة هذا التعليمات مع تجهيز كافة المتطلبات لنجاح عملية التصحيح أجهزة كشف الحرارة والمراوح ومبردات المياه وماكينة تصوير فى كل مقر وطاولات وكراسى والعمل على توفير كل ما من شأنه يعمل على راحة المصححين العمل على نظافة المقرات.

جدير بالذكر، أن عدد طلاب الدور الثانى بلغ 61278 طالبا وطالبة، ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الدور الثاني قبل يوم 10 سبتمبر القادم، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل، وذلك بعد إعلان النتيجة بـ 48 ساعة.