من طنجة إلى الخليج.. مسار ناقلة النفط السنغافورية المحررة بعد جنوحها بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت مساء أمس الأول الثلاثاء ناقلة النفط AFFINITY V إلى البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد، ترفع علم سنغافورة، قصدت مصر لعبور قناة السويس متجهة ضمن قافلة الشمال متجهة إلى ميناء ينبع السعودي بالبحر الأحمر.

قبل السويس.. 4 رحلات لناقلة النفط السنغافورية

قبل أن تصل السفينة البالغة حمولتها 64 ألف طن، قطعت 4 رحلات بحرية بين ميناءي طنجة المتوسط بدولة المغرب المطل على البحر المتوسط، وميناء "سينس" البرتغالي على المحيط الأطلسي، وتستغرق الرحلة البحرية بينهما نحو يومين بالسرعة التي تبحر بها السفينة AFFINITY V. إذ تتراوح سرعتها بين 5.50 إلى 10.70 عقدة بحرية في الساعة، وتعادل العقدة البحرية 1.8 كيلو متر.

بدأت أفينيتي رحلاتها في البحر المتوسط في 3 أغسطس، إذ وصلت ميناء طنجة المتوسط بالمغرب في الحادية عشر مساءً في ذلك اليوم، وظلت على رصيف الميناء 4 أيام وساعة واحدة، وأبحرت 12 صباحًا، لتغادر الميناء إلى عرض البحر.

في الخامسة مساء يوم 15 أغسطس، عادت السفينة مرة أخرى إلى ميناء طنجة، وهو الميناء الأكبر من بين 38 ميناء على سواحل دولة المغرب الممتدة على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، إلا أن الميناء رغم حجمه لا يضم محطات أو خزانات أو خطوط ضخ مواد بترولية ووقود، وإنما هو ميناء لتداول الحاويات يعمل بطاقة استيعابية تصل لـ 9 ملايين حاوية شحن سنويًا، ويحتل المرتبة 18 على مستوى العالم.

من طنجة للبرتغال

قضت السفينة يومين و17 ساعة بالميناء، وفق موقع "فيسيل فيندر" لتتبع حركة السفن في العالم، ثم غادرت في 17 أغسطس "طنجة المتوسط" قاصدة أحد أهم موانئ دولة البرتغال.

في السادسة والنصف مساء 19 أغسطس وصلت ناقلة النفط إلى ميناء "سينس" البرتغالي، حيث قضت 13 ساعة فقط على رصيف "سينس انش" ثم أبحرت مدة لا تزيد عن 25 دقيقة فقط لتصل إلى رصيف آخر بالميناء، وهو الرصيف الرئيس للنفط والغاز.

ميناء "سينس" الواقع جنوب غرب البرتغال هو أكثر موانئ الشحن ازدحامًا بالدولة، وأقرب ميناء أوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بتنوع الأنشطة بين تداول الحاويات وشحن النفط والغاز، فضلًا عن أنشطة الصيد.

بعد 3 أيام و7 ساعات على ذلك الرصيف، غادرت السفينة في الرابعة مساء يوم 23 أغسطس، بحمولتها البالغة 64 ألف طن قاصدة ساحل مدينة بورسعيد لتعبر القناة وصولًا على ميناء ينبع.

رحلة الجنوح

استغرقت ناقلة النفط أسبوعًا لتعبر البحر المتوسط بالعرض وصولًا إلى السواحل الشرقية لمصر، وفي الخامسة والنصف مساء 30 أغسطس وصلت إلى بورسعيد، لتدخل منطقة انتظار السفن بعد الثامنة مساءً استعدادًا لعبور القناة ضمن قافلة الشمال.

مع دقات الثانية من صباح أمس الأربعاء بدأت السفينة بالتحرك في المجرى الملاحي للقناة، بسرعة 9.7 عقدة في الساعة، استمرت في الإبحار وبدأت تخفف من سرعتها بعد 3 ساعات لتصل في الخامسة والنصف فجرًا منطقة الانتظار بالبحيرات المرة الكبرى.

مع الواحدة والنصف ظهر أمس كان الدور على السفينة في الإبحار لتغادر البحيرات قاصدة المدخل الجنوبي للقناة في مدينة بورتوفيق بالسويس ومنها إلى البحر الأحمر.

تحركت السفينة وازدادت سرعتها حتى بلغت 9.7 عقدة، قبل الخامسة مساءً بـ 20 دقيقة، لم تستمر على تلك السرعة، إذ توقفت في الخامسة و7 دقائق مساءً وفقا للجدول الزمني للسفينة على موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة السفن بالقمر الصناعي.

عند الكيلو 143 ترقيم قناة كانت السفينة متوقفة بعرض المجرى الملاحي بطولها البالغ 252 مترًا، على مسافة تقل عن 1 كيلو متر عن نفق الشهيد أحمد حمدي. حيث تتمتع تلك المنطقة من القناة بعمق يصل إلى 72 قدمًا، حيث تمت مراعاة ذلك البعد عند حفر النفق، بينما غاطس السفينة بحمولتها 11.2 متر، بما يعادل 36 قدمًا.

القاطرات الخمس وتحرير ناقلة النفط السنغافورية

كان السبب وراء التوقف المفاجئ للسفينة حدوث عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

على الفور، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مجموعة عمل بقيادته ومراقبي الملاحة، وجرى التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دفعت هيئة قناة السويس بـ 5 قاطرات من بينها القاطرة عزت عادل بفوة شد 160 طنًا، وبمشاركة قسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. و

مع دقات 12 صباحًا نجحت جهود مجموعة العمل وأبحرت السفينة مرة أخرى بالقناة، بسرعة منخفضة في البداية لم تتجاوز 1 عقدة في الساعة، ثم تضاعفت سرعتها إلى 7 عقدة، لتخرج من المجرى الملاحي للقناة إلى خليج السويس في الثالثة والنصف فجرًا.

السفينة AFFINITY V تعتبر من السفن الجديدة، إذ جرى تصنيعها عام 2016 وهي مملوكة لشركة MINERVA BULK PTE السنغافورية، تأسست عام 2006، والنشاط الرئيسي لها هو شركات الشحن، بما في ذلك تأجير السفن.

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