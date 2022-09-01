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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجحت هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في مدخل القناة الجنوبي بمدينة السويس، خلال وقت قياسي، عقب تعرضها للجنوح، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في مدخل القناة الجنوبي

وتلقت محطات الارشاد في المنطقة الجنوبية إشارة بتعرض ناقلة البترول AFFINITY V، التي تحمل علم سنغافورة، للجنوح في المنطقة الجنوبية قرب نفق الشهيد أحمد حمدي.

هيئة قناة السويس قبل قليل، في تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في مدخل القناة الجنوبي

نجحت هيئة قناة السويس قبل قليل، في تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في مدخل القناة الجنوبي بمدينة السويس، خلال وقت قياسي، عقب تعرضها للجنوح، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

وتلقت محطات الارشاد في المنطقة الجنوبية إشارة بتعرض ناقلة البترول AFFINITY V، التي تحمل علم سنغافورة، للجنوح في المنطقة الجنوبية قرب نفق الشهيد أحمد حمدي.

ودفعت هيئة قناة السويس بـ5 قاطرات عملاقة وصلت خلال دقائق إلى مكان الجنوح، ونجحت في إعادة تحريك السفينة إلى المجري الملاحي مرة أخرى وسحبها.

ونقلت "إكسترا نيوز" عن مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس، أنه جرى الدفع بالقاطرات سيفستر سويس 1 وسيفستر سويس2 وسيفستر سويس 3 والقاطرة عزت عادل والقاطرة مصر الجديدة، إلى مكان الجنوح.

وأكدت المصادر أن القاطرات أعادت السفينة إلى المجرى، وجرى إعادة الملاحة خلال دقائق بسيطة.

وبحسب المصادر، فإن السفينة يبلغ طولها 252 مترا، بغاطس 11 قدما، قادمة من البرتغال، في طريقها إلى ميناء نوينبع السعودي.

جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس تفاصيل 5 ساعات منذ جنوح السفينة السنغافورية ف

كشف جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس تفاصيل 5 ساعات منذ جنوح السفينة السنغافورية في المجرى الملاحي لقناة السويس وحتى تعويمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام" إن السفينة "AFFINITY V" السنغافورية والمحملة بالنفط، جنحت الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وكانت قادمة من البرتغال مضيفا أن سبب جنوحها يرجع لعطل شامل في أجهزة التوجيه.

وقال إن السفينة كانت محملة بنحو 64 ألف طن وجنحت بالكيلومتر 143 ترقيم بسبب عطل فني تسبب في فقد القدرة على التوجيه مشيرا إلى أنه وعلى الفور تم الدفع ب 5 قاطرات للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة بالفعل وإعادة حركة الملاحة في القناة بشكل طبيعي.

وكشف المتحدث أن السفينة توقفت في منتصف المجرى الملاحي ونجحت الجهود في التعامل السريع معها بما لم يؤثر على الحركة الملاحية وبما لم يتسبب في تكدس حركة السفن.

وقال إن قافلة الشمال تعبر حاليا دون أي مشاكل والمجرى الملاحي خال تماما من أي عائق قد يعرقل حركة الملاحة بأي صورة.

وأكد أن السفينة سوف تغادر قناة السويس بمساعدة القاطرات البحرية التابعة للهيئة لحين وصولها للمخرج الجنوبي للقناة.

وكانت قناة السويس قد نجحت في مارس من العام الماضي في تعويم سفينة نقل الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" بعد جنوحها لمدة 6 أيام في المجرى الملاحي.

واتفقت هيئة قناة السويس على قيمة التعويض المطلوب عن جنوح السفينة وقدر بنحو 550 مليون دولار.

وأتي ذلك بعد أن قضت محكمة مصرية بتثبيت الحجز التحفظي على السفينة لتعطيلها الملاحة في الاتجاهين وتسببها في ازدحام مروري في القناة وتشكيل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.