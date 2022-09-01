كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت، في السطور التالية كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقع مانشستر يونايتد ضيفًا على ليستر سيتي مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في البريميرليج

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية أحداث اللقاء المرتقب المقرر أن يجمع بين اليونايتد والسيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لقمة ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.

وفي خط الدفاع: فاران، دالوت، مالاسيا، مارتينيز.

خط الوسط: ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، إريكسن.

وفي الهجوم: إيلانجا، راشفورد، سانشو.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد اليوم

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام كتيبة تين هاج..

حراسة المرمى: داني وورد.

خط الدفاع: جيمس جاستين، جوني ايفانز، فيسترجارد، كاستاني.

وفي خط الوسط: دوسبري هال، ويلفريد نديدي، تيليمانز.

في خط الهجوم: هارفي بارنيز، جيمي فاردي، جيمس ماديسون.

الجدير بالذكر حصد اليونايتد 6 نقاط حتى الآن منذ انطلاق البريميرليج، بينما لم يتمكن ليستر سيتي من تجميع إلا نقطة واحدة فقط لا غير في رصيده حتى الآن.