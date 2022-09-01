الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي: مستويات تركيز قياسية لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي سنة 2021

بلغت مستويات تركيز غازات الدفيئة المسؤولة عن احترار الكوكب، في الغلاف الجوي مستويات قياسية سنة 2021، كذلك الأمر مع مستوى مياه المحيطات، على ما أعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي «نواا» الأربعاء.

وفيما عاودت انبعاثات غازات الدفيئة الارتفاع بعد تخفيف القيود العالمية المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وصل مستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 441,7 جزءاً في المليون في المعدل، وفق التقرير السنوي الأميركي بشأن المناخ الصادر عن علماء وكالة «نواا».