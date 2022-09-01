دراسة تكشف: قروض ميسرة بـ10 مليارات لإحلال سلالات أبقار عالية الإنتاجية

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن مصر اتخذت خطى استباقية على مستوى القطاع الزراعى، خلال السنوات الأخيرة حيث سعت الدولة المصرية إلى سد أو تقليل الفجوة الغذائية التى نعانى منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية من جهة وزيادة معدلات النمو السكانى من جهة أخرى، تحقيق أمنها الغذائى وتحقيق فائض قابل للتصدير على مستوى كافة السلع الغذائية والإنتاج الحيوانى على وجه التحديد، بتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية.

ولفتت الدراسة، التى أعدتها الباحثة هبة زين، أن الدولة قامت بجهود عدة لاستيراد سلالات عالية الإنتاجية، وعملت وزارة الزراعة على تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، فقد تم الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية (عجلات عشار وتحت العشار) سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لإحلالها محل الرؤوس المحلية، بإجراءات تمويلية ميسرة بتصديق من الرئيس على مبلغ 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الإيرادات من الرؤوس (لحوم وألبان)؛ وذلك لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم.

كما تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدنى وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية، والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، وذلك بتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل: (مؤسسة مصر الخير – وزارة الأوقاف – وزارة التضامن – وأيضًا بعض مستثمرى القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور).

وقامت الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى بـ:

- المساهمة فى تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربين من خلال المشروع القومى للبتلو.

- إبرام عقود مع كبرى شركات القطاع الخاص فى العديد من المحافظات بتوريد عدد 60 ألف رأس تسمين لعدد 2 مجمع للإنتاج الحيوانى بمحافظة البحيرة، وإدارة وتشغيل كل من المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومصنع الجبن الجاف والنصف جاف ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

- توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى للاستغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية وكافة إمكانيات الشركة من خلال مشروعات بحثية؛ بهدف توطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، ورابعا قامت الشركة بالاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10 آلاف رأس للذبيح الفورى من دولة السودان الشقيق، وتم توريد ألف رأس للذبيح الفورى بمجزر سفاجا ويجرى استلام باقى الشحنات على دفعات.