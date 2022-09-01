اليوم.. التموين تغلق باب توريد القمح المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تغلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، باب توريد القمح المحلي، وذلك عقب توريد حوالي 4.2 مليون طن، تضمنت 150 ألف طن تقاوي.

جاء ذلك في تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح معرض"أهلا مدارس" المقام في صالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 200 عارض بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50%.

وأشار المصيلحي، إلى أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 أشهر لأول مرة، موضحا أن التوجه الحالي هو تراجع في أسعار الحبوب عالميا، منوها بأن أسعار القمح عالميا تتراوح حاليا ما بين 350 إلى 360 دولار للطن وهو مستوى قريب من ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تراوحت من 330 إلى 340 دولار للطن.

وحول شحنة القمح 63 ألف طن التى تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية، قال المصيلحي إن الشحنة مؤمنة، والمشكلة الخاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية، ونبحث عن ناقل جديد وكلها إجراءات قانونية دولية.

من جانب آخر، أوضح المصيلحي، أن الوزارة تستهدف توريد 1.5 مليون طن أرز شعير، مشيرا إلى أن موسم الأرز المحلي سيبدأ في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد أنه تم مراعاة الأسعار العادلة التى تشجع المزارعين على توريد الأرز مع مراعاة تكاليف الفدان الواحد التى تصل إلى 14 ألف جنيه.

وحول معرض “أهلا مدارس”، قال المصيلحي إن توجه الدولة التوسع في إقامة المعارض لرفع العبء عن المواطنين مع العمل على رفع جودة المنتج المحلي الجودة ونسبة المكون المحلي والتي بلغت 100% في بعض الكراسات والكشاكيل ونسبة تصل إلى 80% في بعض أقلام الرصاص، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة في صناعة الشنط المدرسية والجلود والأحذية.