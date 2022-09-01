اليوم.. بدء تخفيض مهلة إرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لـ4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وقال مختارتوفيق، رئيس المصلحة في بيان، إنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتيرلحظيًا على المنظومة (خلال نفس يوم الإصدار)، مضيفا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا.

اوضح توفيق، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني اضغط هنا

بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني اضغط هنا