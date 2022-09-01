اليوم.. بدء التقدم الإلكتروني لـ السكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم الإلكتروني للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر وحتى يوم ١٠ من نفس الشهر.

وأوضح عبدالخالق، أنه سيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين، لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الاستمارات التي سيتم نشرها على موقع التقديم، لافتاً إلى أنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه فى المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، إن أعمال التسجيل تتم على الرابط الاتي اضغط هنا ، مؤكدة علي ضرورة احتفاظ كل طالب وطالبة بالرقم السري الذي تم إدخاله خلال عملية التقديم، وكذلك إدخال ايميل معفل لكل طالب وطالبة لحجز الوجبات بنظام الباركود.