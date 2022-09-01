بعد نجاح تعويمها.. قناة السويس: عطل في دفة ناقلة البترول السنغافورية تسبب في جنوحها

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود "affinity" السنغافورية حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها.

وأفاد بيان صادر عن القناة أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وجرى التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.