مصر.. عودة حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تعويم ناقلة نفط جانحة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام مصرية بـ"جنوح" ناقلة نفط في قناة السويس شمال شرقي البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما أدى لتعطل الملاحة قرب المدخل الجنوبي للممر البحري.

وقالت هيئة قناة السويس إنها "نجحت" في تعويم ناقلة النفط التي أغلقت المجرى الملاحي بعد فترة قصيرة من جنوحها، كما أفاد التلفزيون المصري بانتظام حركة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة التي جنحت لفترة قصيرة.

وكانت صحيفة الشروق المحلية (خاصة) قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن "ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا، جنحت مساء الأربعاء في قناة السويس".

وأضافت "تعطلت الحركة في المجرى الملاحي، حيث توقفت تماما حركة السفن المتواجدة بين البحيرات المرة وخليج السويس" في المدخل الجنوبي للقناة.

وتابعت "بدأت هيئة قناة السويس في بذل جهود حثيثة لتعويم الناقلة وإنهاء حالة التشحيط الواقعة حاليا لإعادة السير في المجرى بصورة طبيعية".

ونقل الموقع الإلكتروني القاهرة 24 المقرب من السلطات، عن مصادر لم يسمها، أن السفينة "جنحت في قناة السويس مثلما حدث مع السفينة البنمية إيفر غيفن"، مشيرا إلى أن هناك "سفنا معطلة وتوقفا بحركة الملاحة بالقناة".

يشار إلى أن السفينة "إيفر غيفن" التي كانت ترفع علم بنما وهي مؤجرة من قبل شركة "إيفرغرين" التايوانية، كانت قد جنحت في المقطع الجنوبي من قناة السويس في 23 مارس/آذار 2021، مما أدى إلى إغلاقه بالكامل وتعطيل الملاحة في القناة 6 أيام.



وغادرت السفينة قناة السويس في 7 يوليو/تموز 2021 بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار، جراء جنوحها وتعطيلها المجرى الملاحي.



المصدر: الجزيرة