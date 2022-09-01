31 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلو غروسي الأربعاء أن فريق الوكالة سيزور الخميس محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي يحتلها الروس، وسيحاول إقامة «وجود دائم» فيها. وقال غروسي بالفرنسية في مقطع فيديو وزعه مكتبه «نستعد للعمل الفعلي الذي يبدأ غداً»، مضيفاً «سنحاول إقامة وجود دائم للوكالة اعتباراً من تلك اللحظة».

كانت هذه تفاصيل خبر فريق الوكالة الذرية يزور محطة زابوريجيا الخميس ويريد إقامة «وجود دائم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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