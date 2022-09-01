شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. فوز كاسح على نوتينجهام وسيلفا يحسم موقفه من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث شهد العديد من الأحداث اليوم الأربعاء.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

مانشستر سيتي يكتسح نوتينجهام فورست

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فوزًا عريضًا على حساب نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة ستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يتغنى بـ هالاند

وقال بيب جوارديولا لـ "بي تي سبورت": "هذه الليلة جيدة حقًا، الموهبة التي نمتلكها في مهاجمينا، كانت مباراة جيدة حقًا".

وتابع: "أعلم أن إيرلينج سعيد بتسجيل الأهداف، لكن ما يريده هو الفوز، إذا حطم الأرقام القياسية لكن لم نفز، فلن يكون سعيدًا".

واستكمل: "هالاند قوي في جميع الأنحاء، ولكن بشكل خاص حول منطقة الجزاء يشم رائحة الأهداف، وإنهائه للهجمة، وأخلاقياته في العمل رائعة جدًا، إنه جائع للأهداف والنجاح".

وأضاف: "ما فعله هالاند في ألمانيا، فعله هنا، أول اتصال بالكرة، الهدف الأول، لدينا مهاجمون رائعون، وشعور رائع برائحة الأهداف".

واستطرد: “هالاند بالطبع يمكن إيقافه إذا لم نلعب بشكل جيد، السبب الذي يجعلنا نحاول دائمًا اللعب بشكل جيد هو منح لاعبينا المهاجمين فرصة لتسجيل الأهداف”.

سيلفا يحسم موقفه من الرحيل إلى برشلونة



وقال برناردو سيلفا في تصريحات لـ "RAC1": "لم أتلق أي عروض، سأبقى في مانشستر، وأنا سعيد وتم اتخاذ القرار".

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، على رغبة برشلونة في التعاقد مع سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.