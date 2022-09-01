شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيرناردو سيلفا يحسم انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من الرحيل عن صفوف السماوي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، منضمًا إلى برشلونة الإسباني.

عاجل.. بيرناردو سيلفا مُستمر مع مانشستر سيتي

ووفقًا لما تداولته العديد من التقارير الصحفية فإن الدولي البرتغالي مستمر في صفوف البارسا خلال الموسم الحالي، ولن يرحل عن بطل إنجلترا في الفترة الحالية.

مانشستر سيتي يرفض التخلي عن سيلفا

ويرفض نادي مانشستر سيتي التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي لاهميته البالغة في الفريق، على اعتبار أنه أحد أهم أعمدة النادي الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيلا مساء السبت القادم الموافق 3 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

كيف يدخل مانشستر سيتي إلى أحداث مباراة السبت أمام أستون فيلا؟

يدخل السماوي إلى أحداث اللقاء بدفعة معنوية عالية بعد الفوز المثير الذي حققه أمس الأربعاء على نوتنجهام فورست بـ سداسية نظيفة.

كيف يدخل أستون فيلا إلى أحداث مباراة السبت أمام مانشستر سيتي؟

يدخل أستون فيلا إلى مجريات اللقاء بدفعة معنوية منخفضة بعد الخسارة التي تعرض لها أمس الأربعاء على أيد آرسنال بثنائية مقابل هدف.