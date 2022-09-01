شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. فوز صعب على نيوكاسل يونايتد وكلوب يعلن نبأ سيء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الأربعاء.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

ليفربول يحقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل يونايتد

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، على ملعب الأنفيلد، وحقق الريدز الفوز بهدفين مقابل هدف.

نبأ سيء في ليفربول

وقال يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لدينا مشكلة أخرى، هندرسون يعاني من إصابة في أوتار الركبة، من الواضح أن هذا الأمر غير مفيد بالنسبة لنا".

وتابع: “كان الأمر جادًا لـ هندرسون لدرجة تجبره على الخروج، لم يكن تغييره تكتيكيًا”.



تعليق كلوب على فوز ليفربول أمام نيوكاسل



وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "إنها اللحظة المثالية للفوز بهذه المباراة، لأنها كانت صعبة ودفاعية، بها شغف كبير وعدوانية".

وتابع: "حتى قبل أن نتأخر 1-0، لم نكن جيدين بقدر جيد في بعض المواقف، كان علينا أن نجبر أنفسنا على الحفاظ على الهدوء أكثر قليلًا والاستمرار، في النهاية أجبرنا على فعل ذلك، وهذا هدف رائع من طفل عيد الميلاد (عيد ميلاد كارفاليو أمس)".



وأضاف: "هذه أفضل طريقة للفوز بمباراة كرة قدم، أعتقد أن تسجيل هدف في الدقيقة 98 هو الرد المثالي، أنا سعيد حقًا بذلك".

وواصل: "ما حدث اليوم هو أمر ضخم للغاية، سنتذكره لسنوات وسنوات، فزنا قبل ذلك 3-2 على نيوكاسل في ملعبهم، حيث سجل أوريجي هدفًا متأخرًا".

واختتم: "لست متأكدًا بنسبة 100٪ من أن جميع اللاعبين آمنوا (بتغيير النتيجة) حتى النهاية، لكن من الآن فصاعدًا علينا أن نُظهر مرة أخرى أن ذلك الأمر ممكنًا".