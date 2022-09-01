انت الان تتابع خبر مصر.. توقف حركة الملاحة بقناة السويس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر موقع "القاهرة 24" أن الحادث على غرار ما تعرضت له سفينة "إيفرغيفن" البنمية .

وذكرت المصادر أن ناقلة البترول التي تحمل اسم "Affinity V"، طولها أكثر من 250 مترا جنحت بعرض قناة السويس، مثلما حدث لـ"إيفر غيفن".



وتحمل ناقلة النفط "Affinity V" علم سنغافورة، وقد تم الانتهاء من بنائها عام 2016.

وأشارت المصادر إلى أن جنوح السفينة أدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنا معطلة خلفها، في المنطقة أفوق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقالت إن جهود تعويم السفينة جارية من جانب هيئة قناة السويس.