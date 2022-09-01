القاطرتان "مصر الجديدة وعزت عادل" تنجحان في تعويم ناقلة البترول الجانحة بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نجحت جهود المرشدين الملاحيين والقباطين بهيئة قناة السويس في تعويم ناقلة نفط بطول 250 مترا استعرضت في قناة السويس أعلى نفق الشهيد احمد حمدي.

وقال مصدر ملاحي إن المرشدين الملاحيين والقباطين على القاطرتين عزت عادل بقوة شد 160 طنا، و مصر الجديدة" تمكنتا من إعادة ناقلة النفط إلى مسارها الطبيعي داخل المجرى الملاحي، من خلال سحب البروة "مقدمة السفينة" ودفع مؤخرة السفينة لتنحرف المقدمة يسارا وتعود لمسارها في القناة.

وأضاف المصدر ان غاطس قناة السويس في المنطقة التي جنحت فيها بعمق 72 قدم، وهي من أكثر المناطق عمقا، كما ان عرض المجرى الملاحي أكبر من عرض السفينة، لذلك عندما استعرضت لم تصل المقدمة او المؤخرة إلى تكسيات القناة.

وعبرت السفينة العملاقة AFFINITY V ترفع علم سنغافورة قناة السويس أمس الثلاثاء من المدخل الشمالي امام سواحل مدينة بورسعيد، قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع ببورسعيد ومن المقرر وصولها بعد غدا الجمعة إلى الميناء السعودي.

ويبلغ طول السفينة 250 مترا، وهي أقل بـ 150 متر عن عرض إيفر جيفين، ومن المنتظر تعويم السفينة بجهود رجال هيئة قناة السويس وباستخدام قاطرات السحب.