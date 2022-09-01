بعد جنوحها.. نجاح تحريك سفينة نقل البترول " AFFINITY V" بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

نجحت جهود تحريك سفينة نقل المواد البترولية البرتغالية AFFINITY V في قناة السويس، بعد أن جنحت قرب نفق الشهيد أحمد حمدي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

واستعرضت السفينة في المجري الملاحي، بوضع يشبه ما كانت عليه السفينة ايفرجيفين، وعلى مسافة 5 كيلو من الموقع الذي شهد توقفها.

وعبرت السفينة العملاقة AFFINITY V قناة السويس الثلاثاء من المدخل الشمالي قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع السعودي، ومن المقرر وصولها غدًا الجمعة إلى الميناء السعودي.

ويبلغ طول السفينة 250 مترًا، وهي أقل بـ 150 مترًا عن عرض إيفرجيفين.