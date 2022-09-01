تحمل علم سنغافورة..جنوح سفينة في قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنحت سفينة شحن مواد بترولية في قناة السويس، قرب نفق الشهيد أحمد حمدي ويواصل رجال هيئة قناة السويس جهود سحب السفينة ناقلة النقط لتسيير الملاحة مجددا بالقناة.

واستعرضت السفينة في المجري الملاحي، في وضع يشبه ما كانت عليه السفينة ايفرجيفين، وعلى مسافة 5 كيلو من الموقع الذي شهد توقف ايفرجيفين.

وعبرت السفينة العملاقة AFFINITY V ترفع علم سنغافورة قناة السويس أمس الثلاثاء من المدخل الشمالي امام سواحل مدينة بورسعيد، قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع ببورسعيد ومن المقرر وصولها بعد غدا الجمعة إلى الميناء السعودي.

ويبلغ طول السفينة 250 متر، وهي أقل بـ 150 متر عن عرض إيفر جيفين، ومن المنتظر تعويم السفينة بجهود رجال هيئة قناة السويس وباستخدام قاطرات السحب.